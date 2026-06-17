В Азербайджане расширят таможенные послабления

В Азербайджане планируется расширить перечень видов производственной деятельности, освобожденных от уплаты таможенных пошлин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе", который сегодня обсуждался на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, товары азербайджанского происхождения, полностью произведенные или прошедшие достаточную переработку в соответствии с установленными критериями юридическими лицами Свободной зоны в Алятской свободной экономической зоне, будут освобождены от таможенных пошлин при ввозе в основную экономику страны.

Льгота будет действовать при условии, что не менее 50% объема такой продукции экспортируется за пределы Азербайджана. Порядок применения льготы будет определен уполномоченным государственным органом.

Освобождение от таможенных пошлин будет предоставляться сроком на 15 лет со дня учреждения юридического лица Свободной зоны, осуществляющего производство или переработку соответствующей продукции.