Азербайджан может привлечь $500 млн через исламские облигации

Азербайджан может осуществить первый выпуск сукук (исламские облигации) объемом до 500 млн долларов США к 2030 году.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в новом докладе Группы Исламского банка развития.

"Мы прогнозируем, что к 2030 году (5-летний прогноз) в Азербайджане может быть осуществлён дебютный выпуск сукук в диапазоне около 500 млн долларов США, учитывая высокий суверенный кредитный профиль страны и имеющееся фискальное пространство. Важным качественным предположением является формирование необходимых экосистемных факторов (включая регуляторную поддержку, изменения в законодательстве и реформы)", - отмечается в докладе Института Исламского банка развития (IsDBI) и Международной исламской корпорации по торговому финансированию (ITFC), представленном в рамках ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития в Баку.

Кроме того, IsDBI и ITFC прогнозируют, что по мере роста государственного долга и рынка исламских финансов в Азербайджане возможен дальнейший рост объемов выпусков: к 2035 году они могут достичь около 1,5 млрд долларов США.

"По сравнению с общими объемами выпуска традиционных долговых инструментов в Азербайджане, которые, согласно нашим прогнозам, вырастут с 3,4 млрд долларов в 2025 году до 8,8 млрд долларов к 2035 году, сукук могут составить эквивалент 9% от общего объема к 2030 году и 17% к 2035 году. Эта траектория роста выглядит реалистичной с учетом опыта других рынков", - говорится в отчете.

В качестве методологии прогнозирования эксперты IsDBI и ITFC использовали анализ исторических примеров выпусков сукук на развивающихся рынках исламских финансов, а также дебютных размещений в странах с развитой исламской финансовой системой и в странах вне ОИС.

Отмечается, что в развивающихся рынках дебютные выпуски обычно составляли около 500 млн долларов (пример - Пакистан - 600 млн, Оман - 520 млн, Индонезия - 500 млн, Мальдивы - 200 млн). В более развитых или формирующихся хабах дебютные выпуски были выше - около 1-1,5 млрд долларов (Турция - 1,5 млрд, Египет - 1,5 млрд, Филиппины - 1 млрд, Гонконг - 1 млрд).

В совокупности эти восемь стран стали базой для оценки потенциала Азербайджана на рынке сукук. Также прогноз общего рынка долговых размещений до 2035 года строился на основе данных 2025 года с допущением ежегодного роста на уровне 10%.