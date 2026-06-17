https://news.day.az/society/1841761.html Зангезурский парк: редкие животные и нетронутая природа Азербайджана - ФОТО Зангезурский национальный парк расположен в Нахчыванской Автономной Республике и считается одной из самых богатых природных территорий Азербайджана. Парк охватывает часть горной системы Малого Кавказа и служит для охраны редких видов растений и животных.
Зангезурский парк: редкие животные и нетронутая природа Азербайджана - ФОТО
Зангезурский национальный парк расположен в Нахчыванской Автономной Республике и считается одной из самых богатых природных территорий Азербайджана.
Парк охватывает часть горной системы Малого Кавказа и служит для охраны редких видов растений и животных.
Здесь обитают безоаровый козёл, скальный орёл и другие редкие виды, для которых созданы благоприятные условия обитания.
Day.Az представляет интересные кадры из Зангезурского национального парка.
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