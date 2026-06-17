Зангезурский парк: редкие животные и нетронутая природа Азербайджана

Зангезурский национальный парк расположен в Нахчыванской Автономной Республике и считается одной из самых богатых природных территорий Азербайджана.

Парк охватывает часть горной системы Малого Кавказа и служит для охраны редких видов растений и животных.

Здесь обитают безоаровый козёл, скальный орёл и другие редкие виды, для которых созданы благоприятные условия обитания.

Day.Az представляет интересные кадры из Зангезурского национального парка.