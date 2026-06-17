Эти лица освобождаются от подоходного налога на 20 лет

В Азербайджане ряд граждан с 1 июля 2026 года будут освобождены от уплаты подоходного налога сроком на 20 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное положение отражено в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который сегодня обсуждался на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, специалисты, работающие в сфере системной интеграции, разработки и развития программного обеспечения у налогоплательщиков - резидентов технологических парков, осуществляющих деятельность за пределами технопарков, с 1 января 2026 года в течение семи лет уплачивают подоходный налог в размере 5% от ежемесячного дохода, полученного по месту работы.

Согласно законопроекту, для физических лиц, привлекаемых к деятельности налогоплательщиков - резидентов технологических парков, работающих за пределами технопарков, ставка подоходного налога с заработной платы составит 0%.

Таким образом, с 1 июля 2026 года такие специалисты будут полностью освобождены от уплаты подоходного налога на срок 20 лет.