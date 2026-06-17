В Азербайджане могут применить масштабные налоговые льготы в сфере ИИ

В Азербайджане подготовлен широкий пакет налоговых льгот для ускоренного развития цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие положения отражены в законопроекте о внесении изменений в ряд законодательных актов, который сегодня обсуждался на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, с 1 июля 2026 года сроком на 20 лет ставка подоходного налога в размере 0% будет применяться к доходам высококвалифицированных мигрантов, работающих в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций, лиц, не имевших налоговых обязательств в Азербайджане или являвшихся нерезидентами в течение последних 24 месяцев и более, возвращающихся в страну граждан Азербайджана, а также специалистов, занятых в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

Законопроект также предусматривает освобождение на 20 лет от налога доходов и прибыли физических и юридических лиц, полученных от разработки, совершенствования и внедрения цифровых технологий, продуктов искусственного интеллекта и инноваций, а также от оказания услуг в сфере кибербезопасности. Аналогичная льгота будет распространяться и на дивиденды, выплачиваемые компаниями, работающими в этих сферах.

Особая поддержка предусмотрена для коммерциализации инновационной деятельности. Так, 95% доходов и прибыли, полученных от роялти, передачи технологий и продажи нематериальных активов, включая программное обеспечение, инновационные продукты и ноу-хау, созданные в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, будут освобождены от налогообложения.

Изменения также направлены на стимулирование стартапов и венчурных инвестиций. При соблюдении определенных условий 100% инвестиций аккредитованных инвесторов в венчурные фонды, компании, имеющие сертификат стартапа или регистрацию в технопарке, будут вычитаться из налогооблагаемого дохода и прибыли. Налоговыми льготами также смогут воспользоваться инвестиции через краудфандинговые платформы, дивиденды по таким инвестициям, а также доходы венчурных фондов от дивидендов и прироста капитала.

Согласно проекту, доходы из зарубежных источников высококвалифицированных специалистов, прибывших в страну для работы в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта, инноваций и кибербезопасности, также будут освобождены от налогообложения на 20 лет. Кроме того, гранты и субсидии, выделяемые на финансирование проектов в этих направлениях, не будут включаться в налогооблагаемый доход.

Помимо этого, для субъектов предпринимательства, работающих в указанных сферах, предусматривается освобождение от налога на имущество и земельного налога сроком на 20 лет в отношении используемых ими объектов недвижимости и земельных участков.

Еще одной важной мерой поддержки станет предоставление налоговых и таможенных льгот сроком на 10 лет, начиная с 1 июля 2026 года, при импорте техники, технологического оборудования, установок, материалов и сырья, предназначенных для использования в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.