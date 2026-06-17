https://news.day.az/society/1841937.html Минобороны Азербайджана предупредило население С 17 по 19 июня на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль будет проводиться уничтожение боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к дальнейшему использованию с соблюдением всех требований безопасности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление Министерства обороны Азербайджана.
Минобороны Азербайджана предупредило население
С 17 по 19 июня на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль будет проводиться уничтожение боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к дальнейшему использованию с соблюдением всех требований безопасности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление Министерства обороны Азербайджана.
"В связи со звуками взрывов призываем население не поддаваться панике и обращаем внимание на то, что поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении.
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