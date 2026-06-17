Минобороны Азербайджана предупредило население

С 17 по 19 июня на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль будет проводиться уничтожение боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к дальнейшему использованию с соблюдением всех требований безопасности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление Министерства обороны Азербайджана.

"В связи со звуками взрывов призываем население не поддаваться панике и обращаем внимание на то, что поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении.