Какой будет погода в Азербайджане завтра?

18 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 40-50%.

В большинстве районов Азербайджана существенных осадков не ожидается. Однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. Местами осадки могут носить интенсивный характер, ожидаются грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 19-22° тепла, днем - 31-36° тепла. В горных районах ночью ожидается 10-15° тепла, днем - 20-25°, местами до 27-30° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az