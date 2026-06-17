Азербайджан впервые присоединился к глобальной программе STEM Racing под эгидой Формулы-1

Азербайджан официально стал частью международной программы STEM Racing, которая осуществляется при поддержке Формулы-1.

Как передает Day.Az, проект, реализуемый в стране со стороны Операционной компании Baku City Circuit, нацелен на популяризацию инженерного образования и развитие у молодежи навыков, необходимых для будущей карьеры в сфере высоких технологий.

Сегодня в рамках запуска программы состоялось открытие STEM Racing Hub - специализированного центра подготовки участников проекта. Новое пространство создано для практической работы команд над проектированием, производством и совершенствованием гоночных моделей.

Значимость этой инициативы на презентации проекта подчеркнул министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов:

"Отрадно, что теперь и Азербайджан представлен в этом международном движении. Участие в STEM Racing позволяет школьникам не только получать технические знания, но и развивать навыки командной работы, лидерства и проектного менеджмента. Многие участники программы впоследствии поступают на инженерные специальности, работают в ведущих технологических компаниях и даже строят карьеру в Формуле-1. Уверен, что участие нашей команды в мировом финале станет важным опытом и вдохновит многих молодых людей по всей стране".

В рамках дебютного участия была сформирована команда "Caspian Apex", которая впервые в истории представит Азербайджан на мировом финале. Соревнования пройдут с 3 по 8 октября 2026 года в Сингапуре (остров Сентоза) и соберут сильнейшие команды юных инженеров со всего мира.

В STEM Racing команда функционирует по принципам настоящего коллектива Формулы-1. Каждый участник отвечает за свое направление деятельности. Фактически школьники создают собственный гоночный проект с нуля: разрабатывают модель болида с использованием инженерных программ, проводят аэродинамические расчеты, изготавливают детали на 3D-принтерах, тестируют конструкцию, занимаются маркетингом, поиском партнеров и подготовкой презентаций.

В ходе мероприятия также было объявлено, что в 2027 году в Азербайджане планируется проведение первого национального чемпионата STEM Racing. Его победитель получит право представлять страну на мировом финале программы.