40-летний вратарь Кабо-Верде стал звездой интернета

Вратарь сборной Кабо-Верде стал одной из главных сенсаций чемпионата мира после яркого выступления в матче против Испании.

Как передает Day.Az, 40-летний голкипер совершил семь эффектных сейвов и помог своей команде сыграть вничью с одним из фаворитов турнира - бывшими чемпионами мира. По итогам встречи он был признан лучшим игроком матча.

После игры спортсмен неожиданно стал интернет-звездой: всего за несколько часов после матча на него подписались миллионы пользователей социальных сетей. В течение вечера число его подписчиков достигло 2,6 млн, а затем продолжило стремительно расти.

В сети также стало вирусным видео, в котором вратарь с юмором пытается угадать, сколько новых подписчиков он получил за короткое время.

По последним данным, аудитория футболиста уже превысила 5,3 млн подписчиков, и рост его популярности продолжается.