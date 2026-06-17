Этим семьям могут предоставить льготы при выходе на пенсию

При назначении пенсии или расчете ее размера в Азербайджане одним из часто обсуждаемых вопросов остается то, учитывается ли количество детей, находящихся на иждивении гражданина. Особенно этот вопрос интересует многодетные семьи.

Что по этому поводу говорит действующее законодательство?

Как передает Day.Az, эксперт по международным системам управления Асиф Ибрагимов сообщил KONKRET.az, что в Азербайджане назначение трудовой пенсии по возрасту и расчет ее размера в основном зависят от трудового стажа гражданина, накопленного пенсионного капитала на индивидуальном счете и других показателей социального страхования.

"Согласно действующему законодательству, количество детей, находящихся на иждивении гражданина, не является основным критерием при расчете пенсии. Пенсионная система строится прежде всего на социальных страховых взносах, уплаченных человеком в период трудовой деятельности, и накопленном пенсионном капитале.

Хотя число детей напрямую не влияет на размер пенсии, в некоторых случаях государство предоставляет многодетным семьям социальную поддержку и различные льготы. В частности, для матерей, родивших и воспитавших пятерых и более детей, в разные периоды предусматривались специальные механизмы социальной поддержки. Однако это скорее относится к социальной защите населения, чем непосредственно к пенсионной системе", - отметил эксперт.

Ибрагимов также обратил внимание на международный опыт. По его словам, в ряде европейских стран семьям с детьми предоставляются дополнительные пенсионные преимущества для стимулирования демографической политики.

"В этих странах воспитание детей рассматривается как важный социальный вклад в формирование будущих поколений. Логика заключается в том, что сегодняшние дети в будущем станут участниками рынка труда и будут формировать финансовую базу системы социального страхования", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что действующая в Азербайджане модель основана на страховом принципе, а размер пенсии зависит главным образом от суммы уплаченных социальных взносов.

"Такая модель оправдывает себя с точки зрения социальной справедливости и финансовой устойчивости. Однако на фоне глобальных тенденций, таких как старение населения и снижение рождаемости, в будущем вопрос усиления связи между пенсионной и демографической политикой может стать предметом более широких обсуждений", - считает Ибрагимов.

По мнению специалиста, устойчивость пенсионной системы зависит не только от накопленных средств, но и от количества людей, которые в будущем будут работать и платить социальные взносы. Поэтому поддержка института семьи и многодетных семей может стать одним из важных направлений социальной политики в будущем.