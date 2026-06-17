Азербайджан и Казахстан подписали соглашения о развитии туризма

В Шымкенте состоялось подписание ряда соглашений о расширении туристической сферы между Казахстаном и Азербайджаном.

Как сообщает специальный корресподент Trend, в рамках открытия нового рейса Баку-Шымкент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в Шымкенте состоялась встреча с представителями туристической отрасли Казахстана, передает Day.Az.

Мероприятие собрало представителей туристических компаний, профильных организаций и авиационной отрасли. Участников приветствовал руководитель управления туризма, внешних связей и креативной индустрии Шымкента Бахтияр Адильханов.

В ходе встречи был представлен туристический потенциал Шымкента. Менеджер туристического информационного центра Visit Shymkent Ержан Орынбасар рассказал о возможностях города для туристов и перспективах развития отрасли. С презентациями также выступили директор туристической компании CIT Travel Светлана Ким и директор компании "Ока Тревел" Мамур Умаров, представившие свои проекты и предложения по развитию сотрудничества.

О деятельности национального авиаперевозчика Азербайджана и перспективах нового маршрута рассказал представитель по продажам Azerbaijan Airlines в Центральной Азии Хаял Гамидзаде.

По итогам встречи стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве, после чего состоялись B2B-переговоры между представителями туристического бизнеса Азербайджана и Казахстана. Завершилось мероприятие ознакомительной экскурсией по отелю "Риксос Хадиша" Шымкент.

Новый рейс AZAL между Баку и Шымкентом призван способствовать развитию туристических и деловых связей между Азербайджаном и Казахстаном, а также расширению возможностей для путешествий между двумя странами.