Вэнс ответил критикам сделки с Ираном

Несогласные со сделкой США и Ирана, по сути, поддерживают ведение бесконечного конфликта до последнего иранца. +

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Они предлагают [вести] бесконечный конфликт, они хотят, чтобы это продолжалось, пока не будут сброшены все бомбы или пока не погибнут все иранцы. Это не то, чего хочет президент Соединенных Штатов", - сказал он в интервью американской журналистке Мегин Келли.

"Мне кажется, что критикующие [сделку] люди, во-первых, не учитывают реальное содержание [документа], во-вторых, не могут предложить альтернативы. Если альтернатива заключается в том, чтобы сбрасывать бомбы без какой-либо четкой цели и без учета понятных интересов США, то это нельзя назвать мудрым решением, принятым от имени американского народа", - заключил Вэнс.