Инвестплатформа Китай–АСЕАН откроет новые возможности для Азербайджана

Платформа инвестиций Китай-АСЕАН "Galaxy Orientis" (CAIP, или Программа) со временем создаёт прочную основу для расширения экономического и инвестиционного сотрудничества между Индонезией, Китаем, странами АСЕАН, Азербайджаном и другими партнёрами.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила директор по фондам и партнёрству с капиталом Инвестиционного агентства Индонезии (INA) Мерлисса Трисно.

Она рассказала о стратегических приоритетах и ключевых секторах, на которые ориентируется CAIP на начальном этапе своей деятельности.

"CAIP создана с целью использования долгосрочных инвестиционных возможностей вдоль экономического коридора Китай-АСЕАН (АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). В центре внимания платформы находятся сектора, которые выигрывают от углубления экономической интеграции, промышленного развития и трансформации региональных цепочек поставок. Как было заявлено, платформа ориентирована на промышленность, здравоохранение, потребительский сектор, бизнес-услуги и технологии. Эти направления отражают как структурные тенденции роста региона, так и долгосрочные инвестиционные приоритеты участвующих суверенных инвесторов. По мнению INA, данные сектора способны поддерживать экономический рост, промышленное развитие, укрепление потенциала и создание долгосрочной стоимости, а также обеспечивать привлекательное соотношение риска и доходности. Кроме того, они также совпадают с приоритетными направлениями INA", - сказала М. Трисно.

Она также рассказала о роли Азербайджана в рамках участия Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) в платформе, и о возможных проектах и перспективах лидерства страны в этом формате: "Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики является одним из суверенных фондов - учредителей платформы и играет важную роль. Его участие демонстрирует общую приверженность трёх суверенных фондов поддержке долгосрочных инвестиций и экономического сотрудничества вдоль одного из самых динамично развивающихся экономических коридоров мира.

В более широком смысле CAIP объединяет преимущества CIC, INA и SOFAZ, соединяя долгосрочный капитал, институциональный опыт и глобальные сети для поддержки регионального развития через высококачественные инвестиционные возможности. На текущем этапе платформа сосредоточена на формировании диверсифицированного инвестиционного портфеля вдоль коридора Китай-АСЕАН. Распределение лидерства между странами не является ключевым фактором; основной акцент делается на том, чтобы инвестиционный менеджер (CGS International) мог использовать совместные возможности партнёров для выявления и реализации высококачественных инвестиционных проектов, создающих долгосрочную стоимость для портфельных компаний".

Представитель INA также отметила долгосрочные цели CAIP и новые направления, которые могут укрепить сотрудничество между Китаем, странами АСЕАН и Азербайджаном: "Долгосрочная цель CAIP заключается в создании устойчивой инвестиционной платформы, способствующей долгосрочным потокам капитала, промышленному сотрудничеству и инвестиционным партнёрствам вдоль коридора Китай-АСЕАН. Помимо распределения капитала, платформа также стремится стать рамочной основой для более глубокого сотрудничества между суверенными инвесторами, объединяя капитал, опыт, сети и институциональные знания для создания долгосрочной стоимости".

М. Трисно отметила, что платформа уже завершила первоначальный этап финансирования на сумму около 520 млн долларов США при целевом объёме в 1 млрд долларов США. "Дополнительное привлечение средств остаётся частью первоначального плана и может расширить участие других долгосрочных институциональных инвесторов, чьи инвестиционные горизонты и стандарты корпоративного управления соответствуют целям платформы", - добавила она.

Она также подчеркнула, что на данном этапе преждевременно говорить о конкретных будущих инвестициях: "Тем не менее мы считаем, что со временем платформа создаст прочную основу для расширения экономического и инвестиционного сотрудничества между Индонезией, Китаем, странами АСЕАН, Азербайджаном и другими партнёрами".

В апреле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ), Китайская инвестиционная корпорация и Инвестиционное агентство Индонезии совместно учредили платформу инвестиций Китай-АСЕАН "Galaxy Orientis" (CAIP, или Программа). Платформа представляет собой суверенную частную инвестиционную структуру, направленную на реализацию долгосрочных инвестиционных возможностей между Китаем и регионом АСЕАН. На первоначальном этапе было привлечено около 520 млн долларов США при целевом объёме в 1 млрд долларов США.

Платформа функционирует на основе совместного механизма управления трёх суверенных фондов и направлена на стимулирование потоков капитала и укрепление промышленного сотрудничества между Китаем и странами АСЕАН. На фоне углубления торговых связей Китай-АСЕАН и трансформации цепочек поставок в Юго-Восточной Азии программа нацелена на реализацию высококачественных инвестиционных возможностей в промышленности, здравоохранении, потребительском секторе, бизнес-услугах и технологиях.

В качестве ключевого партнёра программы выступает международное подразделение China Galaxy Securities - CGS International Securities Pte. Ltd., которое обеспечивает поддержку платформы благодаря региональному опыту, инфраструктуре и сети в Юго-Восточной Азии.

Исполняющий обязанности генерального директора Инвестиционного агентства Индонезии Эдди Порванто заявил: "Эта программа является важным стратегическим шагом в создании специализированной инвестиционной платформы вдоль экономического коридора Китай-Юго-Восточная Азия. Это первая инвестиция Инвестиционного агентства Индонезии в структуру частного капитального фонда, инвестирующего в другие фонды в рамках программы, и отражает нашу роль стратегического партнёра в реализации высококачественных инвестиционных возможностей. Через платформу Инвестиционное агентство Индонезии стремится сотрудничать с ведущими глобальными институциональными инвесторами для направления долгосрочного капитала, а также глобального опыта и сетей в сферы, поддерживающие устойчивое развитие и создание экономической стоимости в Индонезии".

Инвестиционное агентство Индонезии (INA) является суверенным фондом благосостояния, созданным для поддержки устойчивого развития страны и формирования благосостояния для будущих поколений.

Агентство осуществляет инвестиционную деятельность в сферах, укрепляющих конкурентные преимущества страны и обеспечивающих оптимальную доходность с учётом рисков, а также сотрудничает с ведущими местными и международными инвестиционными институтами.