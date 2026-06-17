https://news.day.az/world/1841914.html Лидеры G7 договорились увеличить поставки систем ПВО Украине Страны Группы семи (G7) намерены увеличить поставки Украине систем ПВО, а также дальнобойных систем. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам лидеров G7, саммит которой проходит во Франции.
Лидеры G7 договорились увеличить поставки систем ПВО Украине
Страны Группы семи (G7) намерены увеличить поставки Украине систем ПВО, а также дальнобойных систем.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам лидеров G7, саммит которой проходит во Франции.
"Мы договорились наращивать поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят увеличить объем ее собственного военного производства", - говорится в документе.
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