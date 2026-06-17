https://news.day.az/society/1841919.html В водном канале в Товузе нашли тело - ФОТО В Товузском районе в водном канале обнаружено тело. Как передает Day.Az, происшествие было зафиксировано 15 июня на территории села Дюз Джырдахан района. Так, в части водного канала "Агстафа", проходящей вблизи арены "Мехсул", было обнаружено тело Сархана Гудрат оглу Демирова. По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
В водном канале в Товузе нашли тело - ФОТО
В Товузском районе в водном канале обнаружено тело.
Как передает Day.Az, происшествие было зафиксировано 15 июня на территории села Дюз Джырдахан района.
Так, в части водного канала "Агстафа", проходящей вблизи арены "Мехсул", было обнаружено тело 22-летнего Сархана Гудрат оглу Демирова.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
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