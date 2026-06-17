В водном канале в Товузе нашли тело

В Товузском районе в водном канале обнаружено тело.

Как передает Day.Az, происшествие было зафиксировано 15 июня на территории села Дюз Джырдахан района.

Так, в части водного канала "Агстафа", проходящей вблизи арены "Мехсул", было обнаружено тело 22-летнего Сархана Гудрат оглу Демирова.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.