Кого не устраивает диалог Баку и Еревана?

Автор: Лейла Таривердиева

Поп-мошенник Баграт Галстанян по кличке "Србазан", находясь в заключении, почувствовал в себе писательский талант и поспешил излить посетившее его вдохновение на цифровой носитель. А может, и на бумагу - история умалчивает. Согласно армянским СМИ, Галстанян написал труд о "мире, войне и мученичестве". Смысл сего опуса сводится к тому, что война это плохо, но такой мир, который установился после завершения карабахского конфликта, - еще хуже. Пересыпая свои умозаключения цитатами из неких армянских "писаний" (благодаря которым так замутнено сознание армянского народа), Галстанян доказывает, что такой мир армянам не нужен, а память о прошлом для них должна быть важнее будущего.

Напомним, что это тот самый Галстанян, который возглавлял когда-то епархию ААЦ в Канаде и заложил (!) церковь в Квебеке для того, чтобы погасить свои долги. А еще растратил финансы церкви в Лавале и вогнал ее в миллионные долги. Сбежав в Армению, он был мобилизован Эчмиадзином на борьбу с действующей властью, активно поджигал протесты во время возвращения Азербайджану газахских сел и делимитации. Теперь этот махинатор сидит за решеткой и пишет о "войне и мире", объясняя армянам, как им лишиться государственности.

Впрочем, Србазан не сказал ничего нового. По таким принципам армяне живут не одно столетие. И писали для них эти правила такие же сомнительные элементы, как мошенник Галстанян. Если все останется как было, то еще через сто лет какой-нибудь очередной Србазан станет цитировать нынешнего, объясняя армянам, что только ненависть и надуманное прошлое помогут им достичь фантастического света в конце темного тоннеля.

Оппозиция на то и оппозиция, чтобы быть всегда против. Даже тогда, когда речь идет о вопросах жизни и смерти их страны. Не может быть, чтобы оппозиционные политики Армении не понимали, к чему пытаются подтолкнуть страну своими протестами против мирной повестки, реализующейся Баку и Ереваном. Они не могут не понимать, что становиться в позу, выдвигать условия в диалоге с Азербайджаном - это не то, что нужно сейчас Армении. И не просто не нужно, а опасно. Мирная повестка это великий дар для их страны, причем, незаслуженный. На самом деле она заслужила совсем другого обращения, но ей очень повезло иметь такого соседа, как Азербайджан, который не считает, что месть до конца лучше мира.

Армянская оппозиция не может не понимать, что именно от Азербайджана зависит будущее их страны. Контакты Еревана и Баку на официальном уровне должны радовать, а не бесить любого, кому действительно не безразлично, что будет с Арменией. Даже оппозиционная пропаганда должна, в первую очередь подразумевать интересы страны, а потом уже партии или какого-то рвущегося к власти демагога.

Но у армянской оппозиции явные проблемы с восприятием действительности. Она продолжает жить в некой армянской "Нарнии" и видит все сквозь эту призму. У ее представителей вызывают приступы изжоги любые контакты Еревана с азербайджанской стороной, а особенно официальные.

Член кочаряновского блока "Армения" дашнак Ишхан Сагателян обвинил Никола Пашиняна в том, что тот, дескать, выполняет задания Баку. И то, что первым иностранным официальным лицом, посетившим Армению после выборов, был именно азербайджанец, по мнению дашнака, является тому доказательством. В частности, считает Сагателян, Пашиняну "поручено" разобраться с реваншистской оппозицией. Видимо, такие мысли помогают реваншистам подниматься хотя бы собственных глазах. Им приятно фантазировать, что в Баку день и ночь только и думают о том, как бы расправиться с политическими неудачниками, которым не доверят даже сам армянский народ.

Досиживающий последние дни в парламенте депутат от саргсяновской РПА Тигран Абрамян тоже в осадке из-за активизации официальных контактов Баку и Еревана. Реваншистская оппозиция до сих пор в депрессии от транзита грузов для Армении через Азербайджан и заправки армянских авто азербайджанским бензином. Каждая новость на эту тему приводит к стрессу. Реваншисты так комплексуют по поводу азербайджанского топлива, будто это не их страна тридцать лет оккупировала чужие территории, будто это не армяне совершали этнические чистки и геноцид, резали, жгли и разрушали, а наоборот. У Тиграна Абрамяна, видимо, провалы в памяти, иначе он не стал бы возмущаться тем, что чиновники страны, "оккупировавшей" некие территории Армении, свободно приезжают в РА и проводят там встречи. Соратник Саргсяна, как и дашнак Сагателян, мысленно все еще находится во временах до 2020 года и хочет убедить армян, что сегодня ничего не изменилось. Мол, Ереван и сегодня может банить мирные инициативы, ставить условия, капризничать и тянуть время. И делал бы все это, если бы не Пашинян, "продавшийся" Баку...

В реальности, вопросы в связи с официальными контактами могли бы задавать азербайджанцы. Но никак не армяне. Армянские политики, какой бы лагерь, не представляли, должны замереть, боясь вспугнуть позитивные тенденции. Если им действительно дорога Армения, они должны быть счастливы тем, что официальные лица Азербайджана ведут диалог с Ереваном и обсуждают не репарации, не изъятие армянских территорий в счет нанесенного оккупацией ущерба в сотни миллиардов долларов, а логистические проекты, торговлю и прочую экономику. И это всего через несколько лет после завершения конфликта. Это беспрецедентная ситуация, созданная прагматичной и миролюбивой политикой Баку, и на армянской стороне должны прилагать все усилия к тому, чтобы сосед не передумал.

Пока что официальный Ереван действует правильно. И происходит это не под диктовку азербайджанкой стороны, как убеждают армян Сагателян, Абрамян и прочие. Официальный Ереван действует собственным умом, который, наконец, открылся для понимания простых истин. Первая - надо жить настоящим и будущим, а не прошлым. Вторая - несмотря на влияние и богатство мирового армянства, Армения не сможет получить то, что ей не принадлежит, а вместо этого рискует потерять то, что имеет. Третья - с соседями надо дружить, потому что только добрососедство определяет стабильность и успешность твоей собственной страны. Четвертая - международное право хоть и при смерти, но перешагнуть его ради армян не смогут даже ярые тюркофобы. И пятое - оставаться в нынешней ситуации пешкой в чужой игре означает потерять долгожданную государственность.

Напрасно оппозиция бросает камни в официальный Ереван из-за того, что он очнулся и осознал истинное положение вещей. Потому что Армения вполне могла закончить существование, не приходя в сознание.