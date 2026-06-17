ЧМ-2026: Месси оформил хет-трик и принес Аргентине уверенную победу над Алжиром

Сборная Аргентины успешно стартовала на чемпионате мира по футболу, обыграв команду Алжира в матче группы J.

Как передает Day.Az, встреча, прошедшая на "Канзас-Сити-стейдиум", завершилась со счетом 3:0. Главным героем игры стал капитан аргентинской сборной Лионель Месси, который забил все три мяча.

Месси открыл счет на 17-й минуте, затем отличился после перерыва на 60-й минуте, а в концовке встречи довел дело до хет-трика. После третьего гола аргентинцы окончательно сняли вопросы о победителе.

Для Месси этот матч стал особенным не только из-за трех забитых мячей. Он провел 200-ю игру за национальную команду и сравнялся с Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира - теперь у обоих по 16 мячей.

Алжир старался отвечать быстрыми атаками и в первом тайме даже имел момент с отмененным голом из-за офсайда, однако по ходу матча Аргентина уверенно контролировала игру и почти не позволяла сопернику создавать опасность у своих ворот.

После этой победы Аргентина набрала три очка и возглавила группу J. Следующий матч команда Лионеля Скалони проведет против Австрии. Алжиру предстоит встреча с Иорданией, которая может стать для команды ключевой в борьбе за выход из группы.