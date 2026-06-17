Мелони последовала совету Эрдогана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на полях саммита "Большой семерки" во Франции похвасталась своим коллегам, что месяц назад бросила курить.

Как передает Day.Az, в разговоре с другими лидерами Мелони заявила, что хочет выпить кофе. В ответ канцлер ФРГ Фридрих Мерц в шутку поинтересовался, не хочет ли она еще и сигарету.

"Нет, я бросила", - ответила Мелони. На это глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен воскликнула "браво", а от других политиков также слышались одобрительные возгласы.

В октябре 2025 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с Мелони на полях саммита по Газе в Египте посоветовал ей бросить курить.

"Выглядишь великолепно, но я должен заставить тебя бросить курить", - обратился турецкий лидер к премьеру Италии.

Она, в свою очередь, ответила, что знает о необходимости расстаться с пагубной привычкой. Президент Франции Эммануэль Макрон, наблюдая за этим диалогом, с улыбкой заявил, что отказаться от курения в случае Мелони "невозможно".