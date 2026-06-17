https://news.day.az/sport/1841917.html На трибунах ЧМ-2026 развернули флаги Центральной Азии и Азербайджана - ВИДЕО Узбекские болельщики развернули флаги стран Центральной Азии и Азербайджана на Чемпионате мира по футболу. Как передает Day.Az, кадры с болельщиками быстро привлекли внимание в соцсетях. Сборная Узбекистана впервые выступает на ЧМ. Матч против Колумбии состоится 18 июня в 06:00 по бакинскому времени.
На трибунах ЧМ-2026 развернули флаги Центральной Азии и Азербайджана - ВИДЕО
Узбекские болельщики развернули флаги стран Центральной Азии и Азербайджана на Чемпионате мира по футболу.
Как передает Day.Az, кадры с болельщиками быстро привлекли внимание в соцсетях.
Сборная Узбекистана впервые выступает на ЧМ. Матч против Колумбии состоится 18 июня в 06:00 по бакинскому времени.
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