В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Как сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зафиксированы в 11:53 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.