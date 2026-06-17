https://news.day.az/society/1841967.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,5. Как сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зафиксированы в 11:53 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Как сообщили Day.Az в Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зафиксированы в 11:53 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.
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