https://news.day.az/society/1842017.html В Баку вспыхнул пожар В поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку произошел пожар на открытой территории. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. В связи с поступившим сообщением на территорию были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.
В Баку вспыхнул пожар
В поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку произошел пожар на открытой территории.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В связи с поступившим сообщением на территорию были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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