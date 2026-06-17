В Баку вспыхнул пожар

В поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку произошел пожар на открытой территории.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В связи с поступившим сообщением на территорию были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.