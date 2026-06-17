В СЭЗ Алят будут работать эти предприятия

Все предприятия, работающие в Cвободной экономической зоне (СЭЗ) Алят, должны быть ориентированы на производство с высокой добавленной стоимостью и экспортную деятельность.

Об этом заявил председатель правления СЭЗ Алят Валех Алескеров в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Он сказал, что предприятия, размещенные на территории зоны, обязаны экспортировать не менее 75 процентов произведенной продукции за пределы Азербайджана. По его словам, такая политика направлена на предотвращение недобросовестной конкуренции между резидентами СЭЗ и компаниями внутреннего рынка. Валех Алескеров отметил, что успешность СЭЗ Алят зависит от ее конкурентоспособности по сравнению с другими свободными экономическими зонами в регионе и более широком географическом пространстве.

Валех Алескеров заявил, что для повышения привлекательности зоны она должна быть более конкурентоспособной, чем аналогичные площадки в соседних странах. Глава управления подчеркнул, что ключевым фактором является стратегическое расположение СЭЗ вблизи Бакинского международного морского торгового порта и на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Это обеспечивает доступ резидентов к различным видам транспортно-логистических услуг.

Он сообщил, что при участии грузового перевозчика Silk Way Airlines начато строительство грузового аэропорта на территории СЭЗ. Запуск объекта ожидается в следующем году. "Основная цель строительства грузового аэропорта - предоставление дополнительных логистических услуг компаниям, работающим в СЭЗ Алят", - сказал он.

В.Алескеров заявил, что наличие воздушной грузовой инфраструктуры является важным условием для привлечения высокотехнологичных компаний. Он отметил, что резидентам зоны предоставляются готовые промышленные земельные участки с заранее подготовленной инфраструктурой и коммунальными услугами.

По его словам, также действуют налоговые и таможенные льготы, включая нулевые ставки корпоративных налогов и таможенных пошлин. Валех Алескеров подчеркнул, что ключевым преимуществом СЭЗ является ее законодательная база и регуляторная среда.