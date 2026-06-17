ЧМ-2026: Португалия и Англия вступают в борьбу
На чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике, состоятся матчи седьмого игрового дня.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, программа дня откроется встречей между сборными Португалии и Демократической Республики Конго. Затем на поле выйдут команды Англии и Хорватии, Ганы и Панамы, а также Узбекистана и Колумбии.
Этими матчами завершится первый тур группового этапа мирового первенства.
Расписание матчей седьмого игрового дня:
17 июня
21:00. Португалия - ДР Конго
23:59. Англия - Хорватия
18 июня
03:00. Гана - Панама
06:00. Узбекистан - Колумбия
Особое внимание будет приковано к сборным Португалии и Англии, которые начинают свой путь на турнире в статусе одних из претендентов на высокие места.
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