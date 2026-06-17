Дочь известного юриста погибла в ДТП

Дочь известного юриста Фархада Мехтиева погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Day.Az, об этом юрист сообщил на своей странице в социальной сети.

"Главной причиной трагической гибели моей дочери Захры стал автомобиль, остановившийся на левой полосе скоростной трассы Баку-Сумгайыт. Поскольку правая полоса также была занята и по ней двигались другие машины, у нее не было возможности объехать его справа. Водитель этой неисправной машины вчера разрушил жизни нескольких людей", - написал он.

По имеющейся информации, авария произошла напротив торгового центра Riyad. Мотоцикл, которым управляла девушка, столкнулся с автомобилем марки Mercedes-Benz.

Несмотря на усилия врачей, спасти мотоциклистку, получившую тяжелые травмы в результате ДТП, не удалось.