В США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив

Администрация США обсуждает меры по возобновлению движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив, включая возможность введения платного прохода судов под охраной американских кораблей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico, со ссылкой на источники.

По данным издания, в Белом доме рассматривают варианты, которые могли бы убедить судовладельцев и страховые компании вновь использовать маршрут через Ормузский пролив на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном.

Одним из обсуждаемых предложений является предоставление судам своеобразного "VIP-пропуска" - ускоренного прохода через пролив за дополнительную плату, возможно, в сопровождении кораблей ВМС США.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято.