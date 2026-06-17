ЧМ-2026: Австрия взяла верх над Иорданией

Сборная Австрии с победы стартовала в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, обыграв команду Иордании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийцев.

Счет на 20-й минуте открыл Романо Шмид. На 50-й минуте форвард сборной Иордании Али Олван восстановил равновесие.

Австрийцы вновь вышли вперед благодаря автоголу Язана Аль-Араба. Окончательный счет в матче установил Марко Арнаутович, реализовавший пенальти.

После этого матча сборные Аргентина и Австрия набрали по три очка и занимают первое и второе места в группе. Проигравшие команды - Алжир и Иордания - пока остаются без очков.

Во втором туре группы J 22 июня сборная Австрии встретится с Аргентиной, а команда Иордании днем позже сыграет против Алжира.