Начались сертификационные экзамены для учителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Управление образования города Баку, тестовый этап сертификации пройдет с 17 по 19 июня, а также с 23 по 25 июня.

Экзамены в столице будут организованы в восьми экзаменационных центрах.

В этом году впервые сертификационный экзамен будут сдавать педагоги, преподающие изобразительное искусство, музыку, технологии, историю и физическую культуру.

Отметим, что в сертификации также примут участие учителя физики, химии, биологии, географии, информатики, начальных классов, азербайджанского языка и литературы, математики, а также иностранных языков (английского, русского, азербайджанского языка для русскоязычного сектора, немецкого, французского и других).