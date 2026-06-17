Мейвезеру предъявлены обвинения

Суд штата Невада предъявил два обвинения бывшему чемпиону мира по боксу в нескольких весовых категориях американцу Флойду Мейвезеру‑младшему по делу о краже и мошенничестве при покупке часов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, ESPN отмечает, что в декабре 2024 года Мейвезер в элитном бутике в Лас‑Вегасе выписал чек на 200 тысяч долларов, который впоследствии был отклонен из‑за недостатка средств на счете. Сторона обвинения утверждает, что Мейвезер выписал чек, зная о нехватке средств.

Согласно законодательству штата, действия 49‑летнего Мейвезер могут квалифицироваться как тяжкое преступление. За мошенничество ему грозит от одного до четырех лет тюрьмы и штраф до 5 тысяч долларов. За кражу в особо крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от одного до 20 лет и штраф до 15 тысяч долларов.

Отмечается, что судебный процесс находится на начальной стадии.

Мейвейзер - экс‑чемпион мира в пяти весовых категориях, непобежденный боксер, одержавший 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге.