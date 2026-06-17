В ITFC указали на роль исламского финансирования в росте экономики Азербайджана

Обсуждение перспектив исламских финансов в Азербайджане отражает растущий интерес страны к данной сфере и ее потенциал в обеспечении более широкого экономического роста и устойчивого процветания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный исполнительный директор Международной исламской корпорации по торговому финансированию (ITFC) Адеб Алама в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития.

По его словам, исламские финансы представляют собой основанную на ценностях модель развития, которая связывает финансовую деятельность с реальной экономикой, общим благосостоянием и социальным благополучием.

"Принципы исламских финансов глубоко укоренены в справедливости, распределении рисков, обеспеченности активами, этических инвестициях и социальной солидарности", - сказал A.Алама.

Он отметил, что эти принципы актуальны не только для исламских финансов, но и для глобальной повестки развития.

Глава ITFC заявил, что во многих странах мира, в том числе государствах-членах Исламского банка развития, сохраняются сложные вызовы, включая экономическую фрагментацию, уязвимость к внешним потрясениям, продовольственную и энергетическую нестабильность, рост долговой нагрузки и ограничения для инклюзивного устойчивого роста.

Адеб Алама подчеркнул, что данный подход соответствует новой десятилетней стратегической рамочной программе Группы ИБР на 2026-2035 годы.

По его словам, устойчивое процветание зависит от укрепления производительности и устойчивости экономик, сохранения человеческого достоинства и обеспечения инклюзивного участия в экономических возможностях.

"С точки зрения Группы Исламского банка развития роль исламских финансов выходит далеко за рамки финансового посредничества. Речь идет об укреплении устойчивости, развитии региональной интеграции, мобилизации долгосрочного финансирования развития и продвижении более инклюзивных и справедливых экономических систем", - отметил он.

A.Алама также заявил, что торговля остается одним из ключевых факторов экономической трансформации, создания рабочих мест, обеспечения продовольственной безопасности и укрепления региональной взаимосвязанности.

По его словам, устойчивое расширение торговли требует стабильных, инклюзивных и ориентированных на развитие финансовых экосистем.

"Именно здесь исламские финансы обладают значительным стратегическим потенциалом", - сказал он.