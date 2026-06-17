https://news.day.az/society/1841938.html ДТП на дороге в Бёюкшор - ВИДЕО В Баку на дороге в Бёюкшор произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, легковой автомобиль марки Changan столкнулся с грузовиком, перевозившим воду. В результате аварии грузовик опрокинулся, а бутыли с водой рассыпались по дороге. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения.
ДТП на дороге в Бёюкшор - ВИДЕО
В Баку на дороге в Бёюкшор произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, легковой автомобиль марки Changan столкнулся с грузовиком, перевозившим воду.
В результате аварии грузовик опрокинулся, а бутыли с водой рассыпались по дороге. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения.
Информации о погибших и пострадавших на данный момент не поступало.
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