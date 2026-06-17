ДТП на дороге в Бёюкшор

В Баку на дороге в Бёюкшор произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, легковой автомобиль марки Changan столкнулся с грузовиком, перевозившим воду.

В результате аварии грузовик опрокинулся, а бутыли с водой рассыпались по дороге. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент не поступало.