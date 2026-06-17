Сегодня "Нефтчи" узнает соперника по Лиге конференций УЕФА

Сегодня станет известен соперник "Нефтчи" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, церемония жеребьевки пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Мероприятие начнется в 14:00 по бакинскому времени. По его итогам определится первый соперник азербайджанского клуба на европейской арене.

"Нефтчи" завоевал право выступить в квалификации Лиги конференций УЕФА по итогам сезона-2025/26 и постарается пробиться в основную стадию турнира.

Первые матчи второго квалификационного раунда состоятся 21-22 июля, ответные встречи пройдут 28-29 июля.