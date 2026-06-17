https://news.day.az/sport/1841933.html Сегодня "Нефтчи" узнает соперника по Лиге конференций УЕФА Сегодня станет известен соперник "Нефтчи" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, церемония жеребьевки пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Мероприятие начнется в 14:00 по бакинскому времени.
Сегодня "Нефтчи" узнает соперника по Лиге конференций УЕФА
Сегодня станет известен соперник "Нефтчи" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, церемония жеребьевки пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Мероприятие начнется в 14:00 по бакинскому времени. По его итогам определится первый соперник азербайджанского клуба на европейской арене.
"Нефтчи" завоевал право выступить в квалификации Лиги конференций УЕФА по итогам сезона-2025/26 и постарается пробиться в основную стадию турнира.
Первые матчи второго квалификационного раунда состоятся 21-22 июля, ответные встречи пройдут 28-29 июля.
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