В Шахбузе найден элемент противотанкового гранатомета

В Шахбузском районе обнаружен боеприпас.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, на горячую линию "112" ведомства от сотрудников полиции поступило сообщение об обнаружении боеприпаса на территории района.

После получения сигнала пиротехники Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики незамедлительно выехали на место происшествия.

После принятия необходимых мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов был проведен осмотр территории. В ходе обследования было установлено, что обнаруженный предмет представляет собой реактивный двигатель противотанкового гранатомета РПГ-7.

Обнаруженный боеприпас был изъят пиротехниками для дальнейшего обезвреживания и вывезен с территории.