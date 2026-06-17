В Шукюрбейли возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В село Шукюрбейли Джебраильского района направлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, на данном этапе в село Шукюрбейли переселяется 45 семей - 196 человек.

Переселяющиеся в село Шукюрбейли Джабраильского района ранее были временно размещены в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

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