https://news.day.az/society/1841948.html В Шукюрбейли возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО В село Шукюрбейли Джебраильского района направлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев. Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, на данном этапе в село Шукюрбейли переселяется 45 семей - 196 человек.
В Шукюрбейли возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО
В село Шукюрбейли Джебраильского района направлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, на данном этапе в село Шукюрбейли переселяется 45 семей - 196 человек.
Переселяющиеся в село Шукюрбейли Джабраильского района ранее были временно размещены в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
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