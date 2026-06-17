Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к пешеходам.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Главное управление Государственной дорожной полиции призывает пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только в установленных местах и не пренебрегать требованиями безопасности. Не будем забывать, что даже мгновенная потеря бдительности может привести к тяжелым последствиям".