https://news.day.az/society/1841949.html Дорожная полиция обратилась к пешеходам - ВИДЕО Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к пешеходам. Как передает Day.Az, в обращении говорится: "Главное управление Государственной дорожной полиции призывает пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только в установленных местах и не пренебрегать требованиями безопасности.
Дорожная полиция обратилась к пешеходам - ВИДЕО
Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к пешеходам.
Как передает Day.Az, в обращении говорится:
"Главное управление Государственной дорожной полиции призывает пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только в установленных местах и не пренебрегать требованиями безопасности. Не будем забывать, что даже мгновенная потеря бдительности может привести к тяжелым последствиям".
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