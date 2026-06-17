Интерес Азербайджана к Узбекистану как инвестпартнеру продолжает расти

Интерес к Узбекистану как к инвестиционному партнеру продолжает расти.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе выступления на V Ташкентском международном инвестиционном форуме в столице Узбекистана (TIIF 2026), сообщает в среду специальный корреспондент Trend, передает Day.Az.

"Сегодня благодаря дальновидной политике, проводимой Президентом Узбекистана, братская страна демонстрирует впечатляющие результаты в сфере социально-экономического развития", - сказал он.

По словам премьер-министра, последовательно проводимые реформы, широкомасштабные программы, направленные на модернизацию экономики, а также улучшение бизнес-среды способствуют повышению благосостояния населения, росту конкурентоспособности страны и усилению ее инвестиционной привлекательности:

"Закономерным отражением этих позитивных преобразований является возрастающий международный интерес к Узбекистану как к надежному и перспективному партнеру. Именно поэтому Ташкентский международный инвестиционный форум с каждым годом привлекает все больше представителей государств, деловых кругов и международных финансовых институтов. В свою очередь Азербайджан также рассматривает подобные инициативы в качестве важного инструмента укрепления международного инвестиционного сотрудничества".

А. Асадов отметил, что Азербайджан, в свою очередь, рассматривает подобные инициативы как важный инструмент укрепления международного инвестиционного сотрудничества:

"В свою очередь Азербайджан также рассматривает подобные инициативы в качестве важного инструмента укрепления международного инвестиционного сотрудничества. В этой связи хотел бы отметить, что в прошлом году Азербайджан создал собственную международную площадку для инвестиционного диалога, проведя I Международный инвестиционный форум, который продемонстрировал высокий уровень заинтересованности со стороны инвесторов, представителей бизнеса и международных финансовых институтов. Логичным продолжением этого успеха станет проведение II Международного инвестиционного форума в сентябре текущего года. Пользуясь случаем, приглашаем всех партнеров принять в нем участие".