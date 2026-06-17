Али Асадов раскрыл объем инвестиций в экономику Азербайджана

За последние 20 лет в экономику Азербайджана инвестировано более 350 миллиардов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе выступления на V Ташкентском международном инвестиционном форуме в столице Узбекистана (TIIF 2026), сообщает в среду специальный корреспондент Trend, передает Day.Az.

"Азербайджан последовательно реализует политику открытости экономики и поощрения предпринимательских инициатив", - сказал он.

По словам премьер-министра, за последние 20 лет в экономику страны было вложено более 350 миллиардов долларов США инвестиций, примерно половина из которых приходится на иностранные инвестиции.

"В стране сформирована современная законодательная база, обеспечивающая надежную защиту прав инвесторов, гарантии неприкосновенности инвестиций, свободное движение капитала и равные условия для всех участников рынка", - сказал он.

Али Асадов отметил, что одним из важных конкурентных преимуществ Азербайджана является его уникальное географическое положение на пересечении основных транспортных маршрутов Евразии.

"Последовательно реализуемые инфраструктурные проекты превратили нашу страну в один из важнейших транспортно-логистических узлов региона. Сегодня Азербайджан продолжает вкладывать значительные средства в развитие современной транспортной инфраструктуры, морских портов, железных дорог и автомобильных магистралей, тем самым способствуя укреплению региональных связей и расширению возможностей для бизнеса", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, ещё одним перспективным направлением является развитие зеленой энергетики.

"Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели по увеличению доли возобновляемых источников энергии в национальном энергобалансе. Реализуются масштабные проекты в области солнечной и ветровой энергетики, привлекаются ведущие международные компании и создаются новые возможности для инвесторов", - отметил Али Асадов.

Он также заявил, что в условиях трансформации мировой экономики особую актуальность приобретает расширение международного инвестиционного сотрудничества.

По словам премьер-министра, в этом контексте важным инструментом выступают совместные инвестиционные фонды, обеспечивающие эффективную консолидацию финансовых ресурсов и создание благоприятных условий для реализации стратегически значимых проектов.

Исходя из этого подхода, Азербайджан последовательно развивает практику создания совместных инвестиционных платформ с дружественными государствами. В частности, учреждённые с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном совместные инвестиционные фонды уже сегодня служат действенным механизмом углубления экономического партнерства и привлечения инвестиций в перспективные отрасли", - добавил Али Асадов.