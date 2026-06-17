На Форуме частного сектора ИБР в Баку подпишут десятки документов

В рамках форума ожидается подписание более 32 документов, включая меморандумы о взаимопонимании, общая стоимость которых превышает 4,7 миллиарда долларов США.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе церемонии открытия Форума частного сектора 2026, проходящего в рамках второго дня Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Министр отметил, что тема нынешнего Ежегодного собрания - "Региональная интеграция во имя устойчивого процветания" - обладает особой актуальностью с точки зрения современных вызовов.

"Выражаю благодарность президенту ИБР Мухаммеду Аль-Джасиру. Следует особо отметить его дальновидное руководство Банком и высокий уровень сотрудничества, которое мы выстроили со всеми структурами, входящими в семью ИБР. Также выражаю признательность своим коллегам и руководителям других стран-участниц за доверие Азербайджану в вопросе проведения нынешнего Ежегодного собрания. Мы верим, что достигнем продуктивных обсуждений и значимых результатов", - подчеркнул он.

М. Джаббаров отметил, что для обеспечения устойчивого процветания необходимо укрепление транспортных и экономических связей, углубление торгово-инвестиционного сотрудничества, а также тесное взаимодействие между правительствами, институтами развития, частным сектором и другими партнерами.

По словам министра, форум, проведенный в прошлом году, продемонстрировал, что эта платформа обладает большим потенциалом:

"В рамках прошлого форума были подписаны соглашения на общую сумму более 3,6 миллиарда долларов США. С того момента, как мы начали процесс подготовки к нынешнему Ежегодному собранию, совместная команда Исламского банка развития и азербайджанской стороны тесно сотрудничала в организации Форума частного сектора. Наша цель заключается не только в увеличении объема подписываемых соглашений и реализуемых сделок, но, что более важно, в обеспечении их реального воздействия и результативности".

М. Джаббаров подчеркнул, что на форуме зарегистрировано рекордное количество участников, что свидетельствует о высоком интересе к мероприятию и его актуальности.

"В рамках форума ожидается подписание более 32 документов, включая меморандумы о взаимопонимании, общая стоимость которых превышает 4,7 миллиарда долларов США. Это важный результат, превосходящий показатели прошлого года", - отметил министр.