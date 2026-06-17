Таможенники пресекли ввоз крупной партии сигарет

Сотрудники Товузского и Билясуварского таможенных управлений в ходе мероприятий по таможенному контролю выявили 36 720 сигарет, скрытых от таможенного контроля.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Отмечается, что на таможенном посту "Красный мост" Товузского таможенного управления в ходе проверок грузовых транспортных средств по трем фактам были обнаружены 12 320 сигарет, скрытых от таможенного контроля и не задекларированных таможенным органам.

Кроме того, на линии импортного контроля таможенного поста "Билясувар" Билясуварского таможенного управления в четырех картонных коробках, находившихся в прицепе проверяемого грузового автомобиля, были обнаружены 24 400 сигарет различных марок, также скрытых от таможенного контроля и не задекларированных.

По данным фактам проводится расследование.