https://news.day.az/unusual/1841983.html Ночной вид на небо с Марса - ВИДЕО В сети распространились кадры ночного вида на небо с Марса. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Ночной вид на небо с Марса - ВИДЕО
В сети распространились кадры ночного вида на небо с Марса.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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