Деврим Озкан заподозрили в скрытом романе с коллегой из "Йералты"

Исполнители главных ролей в сериале "Йералты" - Деврим Озкан и Дениз Джан Акташ - были замечены вместе, что вызвало широкий резонанс в турецких СМИ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ajans.az, в последние дни активно обсуждаются слухи о романтических отношениях между Деврим Озкан, сыгравшей Джейлан, и Денизом Джаном Акташем, исполнившим роль Хайдара Али. По имеющейся информации, актеров заметили вместе в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. Фотографии, распространившиеся в социальных сетях, быстро привлекли внимание пользователей.

После этого внимание общественности переключилось на бывшего возлюбленного Деврим Озкан - футболиста Лукаса Торрейру. Турецкая телеведущая Эдже Эркен в прямом эфире заявила, что общалась с футболистом и что тот тяжело воспринял произошедшее.

По словам Эркен, Торрейра сначала не поверил появившимся снимкам.

"Он был вместе с отцом и очень расстроился. Сказал, что хочет попадать в новости как футболист, а не из-за личной жизни. Когда увидел фотографии Деврим Озкан и Дениза Джана Акташа, несколько раз переспросил, действительно ли это правда, и долго не хотел в это верить", - рассказала телеведущая.

Она также отметила, что Торрейра пытался понять, когда именно могли начаться эти отношения. По ее словам, футболист напомнил, что после матча с "Фенербахче" они с Деврим Озкан еще были вместе, а во время поездки в США актриса носила кольцо, символизировавшее их отношения.

Отметим, что ни Деврим Озкан, ни Дениз Джан Акташ пока не выступили с официальными комментариями по поводу опубликованных фотографий и слухов о романе.