ЦБА о новых условиях для исламского банкинга в Азербайджане

В Азербайджане в рамках развития исламского банкинга обеспечивается налоговая, страховая и монетарная нейтральность для исламских финансовых инструментов.

Об этом заявил исполнительный директор Центрального банка Азербайджан Шахин Махмудзаде в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Он сказал, что объем выпуска сукук в стране составляет около 0,5 миллиарда долларов, а объем сопутствующих активов - порядка 1,3 миллиарда долларов. "Я ожидаю гораздо больших показателей в будущем", - подчеркнул Ш.Махмудзаде.

Он отметил, что значительная часть этих инструментов привлекается с внешних рынков. По его словам, на этапе внедрения исламского финансирования в Азербайджане проводились исследования, результаты которых показали высокий потенциальный спрос. "Около 80 процентов опрошенных заявляли о необходимости исламских финансов в Азербайджане", - заявил он.

Шахин Махмудзаде также сообщил, что часть респондентов воспринимала исламские финансы как благотворительность. "Около 70 процентов считали, что банки предоставляют средства бесплатно и не требуют возврата", - отметил он.

Он заявил, что это свидетельствует о необходимости повышения финансовой грамотности в данной сфере. Исполнительный директор ЦБА подчеркнул, что при разработке законодательных изменений ключевым принципом была нейтральность условий для традиционного и исламского банкинга.

По его словам, речь идет о налоговой, страховой и монетарной нейтральности. "Без налоговой нейтральности кредит в исламском финансировании становится дороже", - сказал он, добавив, что соответствующие изменения уже внесены в законодательство.

Он также отметил важность обеспечения нейтральности в системе страхования депозитов, включая подходы, аналогичные системе такафул. Ш.Махмудзаде заявил, что третьим ключевым элементом является монетарная нейтральность, включая доступ к ликвидности и инструментам центрального банка.

По его словам, отсутствие таких механизмов может снижать доходность ликвидных активов исламских банков. Он подчеркнул, что создание равных условий позволит исламским финансовым инструментам конкурировать с традиционными.

"Мы создали эти три уровня нейтральности для исламских окон", - отметил он. Шахин Махмудзаде добавил, что развитие отрасли зависит также от активности самого финансового сектора и готовности инвестировать в инфраструктуру и профессиональные кадры.

Он заявил, что Центральный банк готов поддерживать развитие исламских финансов при наличии спроса со стороны рынка. "Мы готовы поддерживать исламские окна, но должны видеть спрос, чтобы двигаться к полноценному исламскому банковскому сектору", - сказал он.

М.Махмудзаде также отметил, что в будущем возможно развитие отдельного лицензирования и инфраструктуры для исламского банкинга.