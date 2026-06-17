https://news.day.az/society/1841972.html В Барде изъяли более 10 килограммов наркотиков - ВИДЕО В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, была задержана Мирана Нурушова, подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств.
В Барде изъяли более 10 килограммов наркотиков - ВИДЕО
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, была задержана Мирана Нурушова, подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств.
Как передает Day.Az, у нее было обнаружено и изъято в общей сложности более 10 килограммов марихуаны и гашиша, которые, по версии следствия, предназначались для сбыта.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении М.Нурушовой избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
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