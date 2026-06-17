Google выпустила стабильную версию Android 17 для смартфонов линейки Pixel.

Как передает Day.Az со ссылкой на 9to5Google, одним из главных нововведений стала расширенная поддержка плавающих окон: теперь большинство приложений можно запускать в компактном формате Bubble поверх основного интерфейса. Также пользователи получили дополнительные возможности персонализации, включая скрытие подписей под иконками на главном экране.

Обновление принесло новые инструменты управления оперативной памятью, которые помогут ограничивать чрезмерную активность приложений и повышать производительность устройств. Существенно обновлен и инструмент записи экрана - вместо прежнего интерфейса появилась компактная плавающая панель управления, а функция Screen Reactions позволяет накладывать изображение с фронтальной камеры на записываемое видео.

В Android 17 усилены и меры конфиденциальности: система предлагает более гибкие настройки доступа к геолокации и контактам. Кроме того, появились раздельные переключатели Wi-Fi и мобильной сети, а также дополнительные механизмы защиты для утерянных устройств.

Обновление уже доступно для смартфонов Pixel 6 и более новых моделей.