Импорт ветпрепаратов освободили от НДС

Кабинет министров утвердил новые перечни льгот для сельскохозяйственного сектора.

Как сообщает Day.Az, согласно решению, ряд видов оборудования, предназначенного для сфер семеноводства, птицеводства и пчеловодства, освобожден от налога на добавленную стоимость (НДС). Льгота также распространяется на лабораторное оборудование, а также установки для очистки и сортировки семян, зерновых и бобовых культур.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Другим решением главы правительства от НДС освобожден импорт ветеринарных препаратов.

Речь идет о лекарственных средствах, используемых для лечения, профилактики и диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы.