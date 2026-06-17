Кадры аварии, в которой погибла дочь Фархада Мехдиева

Главное управление Государственной дорожной полиции распространило кадры аварии, в которой погибла дочь известного юриста Фархада Мехдиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, 16 июня около 17:00 автомобиль марки Mercedes под управлением Парвиза Ахмедова был вынужден остановиться на трассе Баку-Губа из-за технической неисправности.

"Однако вместо того, чтобы принять необходимые меры безопасности для предотвращения возможной аварии и как можно быстрее убрать машину с проезжей части, водитель ограничился предупреждением других участников движения жестами рукой, посчитав, что выполнил свои обязанности.

В результате 17-летняя Захра Мехдизаде, управлявшая мотоциклом по той же полосе движения, не смогла своевременно оценить дорожную ситуацию и на скорости врезалась в остановившийся автомобиль.

Мехдизаде, управлявшая мотоциклом без водительского удостоверения, была доставлена в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится расследование.

"Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз призвало водителей не выезжать на дороги на технически неисправных транспортных средствах, при вынужденной остановке своевременно и в полном объеме выполнять предусмотренные законодательством требования безопасности, а также не допускать к управлению транспортом лиц, не имеющих водительских прав, и ответственно относиться к жизни и здоровью как своему, так и окружающих", - говорится в сообщении.