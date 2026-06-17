В ИБР рассказали, как бизнесу Азербайджана выйти на новые рынки

Бизнес Азербайджана и других стран-членов Исламского банка развития (ИБР) должен активнее использовать финансовые и страховые инструменты Группы для расширения деятельности на региональных и мировых рынках.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Халид Халафалла в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Я хотел бы пригласить бизнес-сообщество Азербайджана и других стран-членов воспользоваться услугами, которые мы предлагаем. Они помогут развивать бизнес на местном, региональном и глобальном уровнях", - сказал он.

По словам Халафаллы, Исламский банк развития является уникальным многосторонним институтом сотрудничества по линии "Юг - Юг", который на протяжении 50 лет поддерживает страны-члены организации и создал специализированные структуры в сферах торгового финансирования, страхования и развития частного сектора.

Он отметил, что в рамках ежегодных встреч ИБР представители бизнеса могут ознакомиться с возможностями трех специализированных организаций Группы на их выставочном стенде.

"Когда вы приходите к нам со своими идеями и запросами, это помогает нам разрабатывать новые продукты. Именно так мы можем сделать региональную интеграцию инвестиционно привлекательной и превратить ее в реальность", - подчеркнул Халафалла.