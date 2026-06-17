В Индонезии произошло шесть извержений вулкана

В Индонезии произошло шесть извержений вулкана Левотоби.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пепел поднялся на высоту 3,1 км, сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской республики.

Представляем вашему вниманию данное видео: