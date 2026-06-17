https://news.day.az/world/1842037.html В Индонезии произошло шесть извержений вулкана - ВИДЕО В Индонезии произошло шесть извержений вулкана Левотоби. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пепел поднялся на высоту 3,1 км, сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской республики. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Индонезии произошло шесть извержений вулкана - ВИДЕО
В Индонезии произошло шесть извержений вулкана Левотоби.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пепел поднялся на высоту 3,1 км, сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской республики.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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