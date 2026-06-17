https://news.day.az/politics/1842031.html Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы - ФОТО Началась поездка членов Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в Агдеринский и Ходжалинский районы.
Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы - ФОТО
Началась поездка членов Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в Агдеринский и Ходжалинский районы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены штаба сначала ознакомились с интенсивным фруктовым садом, заложенным ООО Frutti Aqro в селе Чайлы Агдеринского района. Их проинформировали о проделанной здесь работе и планируемых мерах.
Отметим, что сегодня также предусмотрены проведение очередного заседания Координационного штаба и организация поездок на ряд предприятий.
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