Началась поездка членов Координационного штаба в Агдеринский и Ходжалинский районы

Началась поездка членов Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в Агдеринский и Ходжалинский районы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены штаба сначала ознакомились с интенсивным фруктовым садом, заложенным ООО Frutti Aqro в селе Чайлы Агдеринского района. Их проинформировали о проделанной здесь работе и планируемых мерах.

Отметим, что сегодня также предусмотрены проведение очередного заседания Координационного штаба и организация поездок на ряд предприятий.