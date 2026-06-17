Важная новость для фрилансеров в Азербайджане

В Азербайджане фрилансеры и цифровые кочевники будут поставлены на учет в налоговых органах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, который сегодня обсуждался на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

После постановки на учет в налоговых органах, регистрации в качестве резидента промышленного или технологического парка и получения регистрационного свидетельства фрилансеры и цифровые кочевники смогут осуществлять деятельность на территории страны (получать доходы из зарубежных источников), а также пользоваться налоговыми льготами и освобождениями, предусмотренными Налоговым кодексом.

Отметим, что под фрилансером будет пониматься физическое лицо - резидент промышленного или технологического парка, которое без привлечения наемных работников самостоятельно оказывает платные услуги или выполняет работы на основании гражданско-правового договора в сферах цифровых технологий, включая технологии искусственного интеллекта, кибербезопасность и инновации.

Под цифровым кочевником будет пониматься иностранный гражданин или лицо без гражданства, осуществляющее деятельность в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий и получающее доход из иностранных источников.