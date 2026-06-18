Президент Ильхам Алиев: Мы не ожидаем каких-либо сложностей на пути экономического развития Азербайджана

Мы не ожидаем каких-либо сложностей в нашем экономическом развитии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Коснувшись социальных программ, реализуемых в нашей стране, глава государства отметил: "Это масштабные программы. За последние несколько лет мы осуществили ряд пакетов мер социальной поддержки".