https://news.day.az/officialchronicle/1842264.html Президент Ильхам Алиев: Мы не ожидаем каких-либо сложностей на пути экономического развития Азербайджана - ВИДЕО Мы не ожидаем каких-либо сложностей в нашем экономическом развитии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
Президент Ильхам Алиев: Мы не ожидаем каких-либо сложностей на пути экономического развития Азербайджана - ВИДЕО
Мы не ожидаем каких-либо сложностей в нашем экономическом развитии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
Коснувшись социальных программ, реализуемых в нашей стране, глава государства отметил: "Это масштабные программы. За последние несколько лет мы осуществили ряд пакетов мер социальной поддержки".
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